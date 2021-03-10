Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Arkadaşlarının nikahından dönen gençler kaza yaptı: 5 yaralı

DÜZCE - Arkadaşlarının nikahından dönen gençler kaza yaptı: 5 yaralı

- Olay yerinden detaylar - Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmaları - İtfaiye ekiplerini olay yeri çalışmaları Düzce 'de arkadaşlarının nikahından dönen gençler kaza yaptı: 5 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'de arkadaşlarının nikahından döndükleri öğrenilen gençlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.Semih Baydere idaresindeki 81 ABA 785 plakalı otomobil, D - 655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Sürüklenerek refüje devrilen otomobilde sürücü Baydere, Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünsal ve Nisa Turhan sıkıştı.Olay yerine çağrılan itfaiye, polis, sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından Düzce istikameti trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.Öte yandan, araçtaki gençlerin Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikah töreninden döndükleri öğrenildi.

Hastane Ayder Sağlık Ekipleri Direksiyon Nikah Töreni 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement