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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Seyir halindeki araçlar - Polis ekiplerinin çalışmaları - Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı mevkisinde Salih E'nin kullandığı 41 D 0033, Ramazan D. yönetimindeki 34 JE 192, Ömer B. idaresindeki 34 TL 4795, Emrah K'nin kullandığı 06 GFM 30 plakalı otomobiller ile Hilal Ö. idaresindeki 34 ABT 385 plakalı cip çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan sürücü Ömer B. ile bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis Sağlık Ekibi Trafik Kazası 

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