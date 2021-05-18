DÜZCE - Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı
- Çuhallı Plajı'nda denize girenler - Voleybol oynayanlardanBatı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesiyle Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda denize girdi.Sahilde güneşlenen vatandaşlar, plaj voleybolu oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.Bölgede etkili olan sıcak havaların bir hafta daha süreceği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım