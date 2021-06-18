DÜZCE - Ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan aracın görüntüleri - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiDÜZCE (AA) - Düzce 'de, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Nazif Söylemez idaresindeki 67 DZ 168 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Düzce Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı.Sürücü Nazif Söylemez ile araçtaki Sabriye, Hüseyin ve Hatice Söylemez yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis istasyonuna bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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