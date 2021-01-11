Düzce, 56 saatlik kısıtlamanın ardından güne sisle uyandı

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( DÜZCE )-Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı DÜZCE



- Düzce, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününe yoğun sis ile uyandı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü şehir merkezinde özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Düzce şehir merkezinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Düzce’de, yoğun sis sebebiyle sabah iş yerlerine gitmek için yollara dökülen sürücüler ve yayalar, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü için yer yer sıkıntı yaşadı. Yetkililer, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin hız limitlerine uymaları, sollama ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. (SA-HFV-



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