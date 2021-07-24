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DÜZCE - 3 kardeş arasında çıkan kavgada 2 kardeş öldü
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - 3 kardeş arasında çıkan kavgada 2 kardeş öldü

DÜZCE - 3 kardeş arasında çıkan kavgada 2 kardeş öldü

- Düzce Devlet Hastanesi önüDÜZCE (AA) - Düzce 'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.Soruşturma sürüyor.

Hastane Jandarma Karya Akalan Arbede 

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