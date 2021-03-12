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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Duygulandıran İstiklal Marşı klibi

Başsavcılık tarafında hazırlanan klip

Televizyon Küçük Kız Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-öğrenciler tarafından hazırlanan klip
-küçük kız istiklal marşı okuması detay

( SİVAS )- Sivas’ta öğrenciler ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle hazırladığı video klipler izleyenleri duygulandırdı SİVAS

- Sivas’ta öğrenciler ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle hazırladığı video klipler izleyenleri duygulandırdı.Sivas Özel İdare İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri 12 Mart İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın farklı mekanlarında 41 dizeyi 41 farklı kişiye söyleterek video klip oluşturdu. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla bir video klip hazırladı. TBMM tarafından 2021 yılının ‘İstiklal Marşı Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan özel video klip izleyenleri duygulandırdı. Dikkat çeken klipte adliyeye gelen Elif Ece Kutluboğa televizyondan küçük bir çocuğun İstiklal Marşı’nı okumasından etkilendi. Daha sonra adliye koridorlarında kendisi de İstiklal Marşı’nı okumaya başladı.
Ardından polis memurları, avukatlar, adliye personeli, hakimler ve savcılarda İstiklal Marşı’nın kıtalarını okudu. Klipin sonunda Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile küçük kızın arasında geçen diyalog ise izleyenleri duygulandırdı. Elif Ece Kutluboğa Başsavcı Hasan Uğurlu’ya ‘Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ dedi.
Öte yandan Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Mustafa ve Seda Sürücü Alp çiftinin kızları Aybüke Ada Alp’te İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını seslendirdi.
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