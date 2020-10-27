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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

- Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi

Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Cinsel İstismar Hapis Cezası Nitelik 


- Gaziantep'te 5 katlı apartmanın 4. katından düşerek hatayıtı kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlanarak, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Gaziantep'te 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde oturan Duygu Delen, 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ölen Duygu Delen hakkında aziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın ardından Duygu delen'in evinde bulunan ve tutuklanan arkadaşı Mehmet K. hakkında hazırlanan iddianamede tamamlandı. Gaziantep 10: Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuklanan şüpheli hakkında, "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası ceza istendi. (SD-SD-
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