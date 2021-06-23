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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Duygu Delen davasında tahliye edilen sanık Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı

Duygu Delen davasında tahliye edilen sanık Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı

adliye detayı,

Tutuklama Kararı Ev Hapsi Yakalama Kararı Altın Gözaltı 

-polis araçlarının adliyeden çıkış yapması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- GAZİANTEP

- Gaziantep’te Duygu Delen’in ölümüne ilişkin açılan davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan’ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi. Gece evinde gözaltına alınan Kaplan, öğle saatlerine doğru Gaziantep 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzüne tekrar tutuklama kararının okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Gaziantep’te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4’üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
Yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan’ın evine gelen polisler, Kaplan’ı gözaltına aldı. Tekrar tutuklama kararı yüzüne okundu, cezaevine gönderildi Gözaltına alındıktan sonra geceyi emniyette geçiren sanık Mehmet Kaplan, öğle saatlerine doğru 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede tekrar tutuklama kararı yüzüne okunan Mehmet Kaplan, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. (SVY-AŞ-Y)
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