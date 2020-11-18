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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Duygu Delen davasında barolardan 'red' tepkisi

Duygu Delen davasında barolardan 'red' tepkisi

-Adliye önünden detay görüntüler

Ayetler Genç Kız Koronavirüs Cinsel İstismar Basın Açıklaması 

--Açıklamada tutuklan dövizlerden detay görüntüler
--Basın açıklaması

( GAZİANTEP ) Duygu Delen davasında barolardan "red" tepkisi GAZİANTEP

- Duygu Delen’in ölümüne ilişkin görülen davanın ardından konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı dosyaya baroların müdahil olma taleplerinin kabul edilmemesine tepki göstererek, “Gaziantep’te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz” dedi.
Gaziantep’te şüpheli bir şekilde ölen Duygu Delen’in ölümüne ilişkin tutuklu bulunan sanık Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına başlandı. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı davayı takip eden Trabzon, Kahramanmaraş Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun temsilcileriyle birlikte Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. “Gaziantep’te genç kızın öldürülmesi baroyu doğrudan etkiler” Açıklamada konuşan Bektaş Şarklı, Delen ailesinin avukatının koronavirüs tedavisi gördüğü için duruşmaya katılamadığını söyledi.

Duruşmada tekrar keşif ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar çıktığını paylaşan Şarklı, “Bir sonraki duruşmada 17 Şubat’ta görülecek. Baroların ve STK’ların müdahillik talebi doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de kadına yönelik şiddettin önüne bu şekilde geçemeyiz. Gaziantep’te 17 yaşındaki genç bir kız öldürüldüğü zaman cinsel istismara uğradığı zaman baroların bu anlamda yaptığı çalışmalar eksik kalıyor. Bakın bugün ailenin avukatı yoktu. Katılma talebimiz kabul edilmediği için doğrudan soru sorma ve dosyaya ilişkin ifade de bulunma hakkımız olmadı. Bu anlamda kısıtlanmış olduk. Bu şekilde kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçemeyiz. Bunları yargı makamlarının da anlaması gerekiyor. Gaziantep’te yaşayan genç kızın öldürülmesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon Barosunu doğrudan etkiler. Biz kadınlarımızın ve kızlarımızın güvenle yaşayacağı bir ortam istiyoruz” diye konuştu.
(MAE-SD-
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