- Duyarlı muhtar ödüllendirildi

-MUHTAR ÖMER ERTÜRK İLE RÖPORTAJ

-KEDİLERİN BAKIMLARI

-TABAKHANE SAKİNLERİNDEN MEHMET KAZAK İLE RÖPORTAJ

-SİMAV BELEDİYE BAŞKANI’NIN MUHTAR ZİYARETİ

-ÖMER ERTÜRK’E TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİMİ

-SİMAV BELEDİYE BAŞKANI ADİL BİÇER İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA )- İş yerini 50 kediye yuva yapan muhtar Ömer Ertürk, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret eden Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, soğuk kış günlerinde çok sayıda kediyi işyerinde besleyip barındıran Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk’e teşekkür belgesi verdi. Simav’ın Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk, (55) bakıma muhtaç sokak kedilerini bir buçuk yıldır besleyip barınmalarını sağladığını ifade etti.

Muhtar Ertürk, “Geceleri dükkanımı açıp, sokak kedilerine yemeklerini veriyorum. Gündüzleri hava iyi olduğu zaman dışarıya çıkıyorlar. Arka mahallemizdeki sokak kedileriyle birlikte toplam 50 kediyi sahiplendik. Belediye Başkanlığı tarafından barınma ve beslenme desteği alıyoruz. Engelli olarak doğan bir kediye de evimde bakıyorum. Arka sağ bacağı olmayan kediye protez takılması için girişimlerde bulundum” dedi.

Tabakhane Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kazak, sokak dostlarını sevdiklerini belirterek, muhtarın hayvansever yaklaşımlarını desteklerini ve kedilere yem desteği verdiklerini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Tabahkane mahallesindeki sokak kedilerine yapmış olduğu duyarlı davranıştan dolayı, Muhtar Ertürk’ü teşekkür belgesiyle taltif ettiğini belirtti.

Başkan Biçer, “Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ömer Ertürk, bu soğuk kış günlerinde sokaktaki kedilere sahip çıktı. Bu bölgedeki kedileri soğuktan donmaktan kurtarıp, dükkanında beslenmelerini sağladı. Bu örnek davranışından dolayı muhtarımızı tebrik ediyorum. Bizler de Simav Belediyesi olarak, geçici hayvan barınağımızda, parklarda ve bahçelerdeki oluşturduğumuz hayvan besleme alanlarında, sokak hayvanlarının yanında oluyoruz, onları beslemeye devam ediyoruz. Bu tür örnek davranışların toplumumuzun tamamına yayılmasını arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, hayvan sevgisiyle yetişmeleri en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

(MEİ-EFE)



loading...