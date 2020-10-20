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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Duvardan gizli bölme açtılar, polise yakalandılar

- Duvardan gizli bölme açtılar, polise yakalandılar

Cep telefonu kamerası duvardaki gizli geçiş

Hastalık Akalan Kamera Gizli Bölme Sigara 

-Merdivenden inip duvardaki geçişten geçenler
-İçeride bulunanlar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Denetimlerde kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiği tespit edilirken, 111 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Covid-19 ile mücadele kapsamında 4 iş yerini denetledi. Denetimlerde 2 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu ve içeride sigara içildiği tespit edilirken, bir iş yerinde duvardan "gizli bölüm" aracılığıyla geçişlerin olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerlerinde bulunan 111 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı. İş yerinde bulunan çok sayıda kumar materyaline el konulurken, iş yeri sorumlusu hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçunda işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu hakkında ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan işlem yapılarak iş yerleri mühürlendi. (RÇ-FM-
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