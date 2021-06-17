Duvardaki yılan böyle yakalandı

-- Yılanın duvardaki görüntüsü

-- İtfaiyenin yılanı yakalaması

-- Arabanın kaputuna giren yılanın kurtarılması

-- Yol üzerinde giden yılanın yakalanması

-- Yılanın doğaya salınması



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri duvardaki yaklaşık 2 metrelik dev yılanı yakaladı. Yılan yakalama timi, yılın ilk altı ayında 51 yılanı yakalayarak doğaya saldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan yılan yakalama timleri, bir evin duvarına giren yaklaşık 2 metre boyunda bir yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı. Ekipler, 2021 yılının ilk altı ayında şikâyetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakaladı. Trafik kazaları, intihar girişimleri, su baskınları, enkaz altında bulunanların ve arazide mahsur kalanların kurtarılması gibi birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yılan yakalama timleri de özellikle kırsal mahallelerde büyük mücadele veriyor. Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi’nde müstakil bir evin duvarına yılan girdiği ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı büyük bir özveri ile yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2021 yılının ilk altı ayında şikâyetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 51 yılan yakaladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürürken, Sivas Caddesi No:195 adresinde güzellik merkezinin duvar boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi de kurtararak, belediyenin kedi bakım evine teslim etti.

