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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Duvara yaptığı kumbarayla 1 yılda 2 bin 338 lira biriktirdi

Duvara yaptığı kumbarayla 1 yılda 2 bin 338 lira biriktirdi

duvardaki delik

Sosyal Medya Cep Telefonu Irak Panda Kağıt Para 

-duvarı çekiçle kırması
-içerdeki paralar
-paraları boşaltması
-paraları yere dökmesi

( ANTALYA )- Evin duvarını kumbaraya çevirdi, eline geçen paraları duvar boşluğunda biriktirdi- Duvarı kırıp paraları çıkardığı anlar binlerce beğeni aldı, yaptığı işin maliyeti düşündürdü ANTALYA

- Antalya'da para biriktirmek için duvara kumbara yapan ev sahibi pes dedirtti. Evin içinde alçıpandan yaptığı duvara bozuk ve kağıt para atabilecek kadar kesen ve arkasını boş bırakan ev sahibi, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi. Parayı almak için kırdığı duvarın maliyeti ise kafalarda soru işreti bıraktı.Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde yaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen adam evin bir odasının duvarına 3 santim genişliğinde enlemesine delik açtı. Bir yıl boyunca eline geçen madeni ve bozuk kağıt paraları buraya dolduran adam kumbarayı boşalttığı anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Duvarın üzerinde bozuk ve kağıt para girebilecek kadar kesik bırakan ev sahibi, eline aldığı bir çekiçle enlemesine kestiği alanın arkasına denk gelen bölümünü çekiçle kırdı. Elini içeri sokabilecek kadar alanı kıran adam, daha sonra duvarın arkasındaki madeni ve kağıt paralara ulaştı. Duvarın arkasındaki paraların bir plastik sepete boşaltılması da ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarı çekiçle kırdığı anlar, içerdeki paralar ve parayı plastik sepete boşalttığı anları cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan adamın duvardan kumbarası çok sayıda beğeni aldı.Kumbara yaptığı duvardan kırıp parayı çıkarmasının maliyeti ise kafalarda soru işareti bıraktı.
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