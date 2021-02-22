Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

-Kaza yapan araç

-Polislerin olay yerindeki incelemesi

-Ambulans



( KONYA ) - KONYA



- Konya’da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaptığı üzerinde duruluyor. Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Öztürk (40) idaresindeki 42 FR 710 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Sürücü Mustafa Öztürk’ün kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaptığı üzerinde duruluyor. Sürücünün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-



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