Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntü

Polis Hastane Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araç
-Polislerin olay yerindeki incelemesi
-Ambulans

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, sürücünün kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaptığı üzerinde duruluyor. Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Öztürk (40) idaresindeki 42 FR 710 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Sürücü Mustafa Öztürk’ün kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaptığı üzerinde duruluyor. Sürücünün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı