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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Dut fidanları erken meyve verdi

Dut fidanları erken meyve verdi

Süt bitkileri tesisi

Kapalı Mekan Banka Müdürü Sonbahar 

-Dut fidanları
-Fidanlarda meyveler
-Yunus Göç ile röp.
-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, fıstıkçamları ile adını duyuran emekli banka müdürü Yunus Göç’ün saksıda yetiştirdiği dut fidanları da Mart ayında meyve vermeye başladı Dutu Avustralya’dan getirdiğini anlatan Göç, kısa sürede uyum sağladığını anlattı. Burhaniye’de süs bitkileri üreten 70 yaşındaki Yunus Göç’ün kapalı mekanda ürettiği dut fidanları şimdiden meyve vermeye başladı.
Avusturalya dutunun erkenci bir çeşit olduğunu anlatan Göç, her yıl 23 Nisandan sonra meyve vermeye başlayan dut fidanlarının bu yıl Mart ayında meyve verdiğini söyledi.

Dut fidanlarının erken meyve verdiğini anlatan Yunus Göç, “Bu gördüğünüz dut Avustralya dudu. Yurt dışından gelme, ama ülkemize çokçabuk uyum sağladı. Erken meyve veriyor. Bir de sonbahar da iklim soğuduğu zaman tekrar meyve vermeye başlıyor. Yılda iki defa meyve veriyor. Çok erkenci dut bu. Dutları da iri. 20-23 Nisan döneminde meyve veriyor. Bu gördüğünüz dutlar da seranın içinde olduğu için şimdi Mart bitmeden dut vermeye başladı.
Şu anda üzerinde siyahlar var. Siyah dutlar olgunlaşmış” dedi.

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