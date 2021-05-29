Dut ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

-şahsın sedye ile içeri sokulması

-hastane detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da dut ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, Baskil ilçesine bağlı Küllük Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Fayık Temel, dut toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Temel, bir anda aşağı düştü. Temel’in düştüğünü gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla alınan ve ilk müdahalesi yapılan Temel, Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

