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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz

Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz

- Doluluğun gözlemlendiği cadde ve sokaklardan detaylar

İngiltere Doluluk Oranı Kalaba 

-- Vatandaş röpleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Dünya yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasından dolayı yeniden tedbirleri sıklaştırmayı konuşurken Gaziantep’te ise sokaklardaki doluluk görüntüsü ürkütmeye devam ediyor. Sokaktaki yoğunluğu gören vatandaşlar ise mutasyon sorusuna ise kalabalığı göstererek, "eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi. Covid-19’un İngiltere’de mutasyona uğraması üzerine başlayan tartışmalar, Gazianteplileri endişelendirmedi. Bulaş oranı daha yüksek olan virüsün mutasyona uğramış halinden sonra dünya yeniden sıkı tedbirleri konuşurken Gaziantep’te te çarşı ve sokaklarda oluşan doluluk oranı ise ürkütücü boyuta ulaşıyor. Uyarı ve ikazlara rağmen dışarıya çıkan vatandaşlar ise mutasyon ile ilgili soruya ise düşündüren cevabı veriyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, mutasyon ile ilgili soruya kalabalığı göstererek, "Bu koronayı çıkarttılar, Çin’e küfretmek istemiyorum ama Allah kahretsin. Sokakta da kimse maske takmıyor, umursamıyor. Hele şuraya bir bakın 'eskisinden korkmayan, yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi. (RY-SD-
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