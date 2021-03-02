-çocukların okula gidişi ve tören görüntüsü

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( ANKARA ) ANKARA



- Yeni normalleşme kararlarının ardından düşük ve orta riskli bölgelerde yüz yüze eğitim başladı.

Alınan kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması üzerine yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı.

Yüz yüze eğitim, şehirlerin risk durumuna göre belirlenen düşük riskli, orta risk, yüksek riskli ve çok yüksek riskli bölgelere göre düzenlemeler sonucu kademeli olarak başladı.

Bu kapsamda düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim, Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanması planlandı. Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitim ise, Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanması kararlaştırıldı. Çocukların okula tekrar dönmesini değerlendiren veliler, ”Uzun bir aradan sonra tekrar başlayacak çocuklar zaten bu anı bekliyordu. İnşallah her şey iyi olur vakalar artmaz bir an önce normale döneriz. Eğitim de kaldığı yerden devam eder. Zaten daha önce de haftada iki gün gelmişlerdi. Okulumuzda vakalarla ilgili bir sıkıntı çıkmamıştı. Artık vatandaşta bilinçlendi çok artacağını da sanmıyorum kurallara uyarlarsa. Zaten çocuklar artık yetişkinlerden daha dikkatli bu konuda. Yaklaşık bir senedir evdeler zaten sokağa da çıkma kısıtlamaları vardı inşallah artık güzel olur” değerlendirmesini yaptı. (ENG-



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