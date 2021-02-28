Düştüm diyerek hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

-Jandarma ekiplerinden detay

-Olay yeri inceleme ekibinden detay

-Cenaze namazından detay

-Ölen kişinin fotoğrafı



( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK



- Karabük’te düştüğünü söyleyen ve çektiği ağrılara dayanamayan bir kişi komşuların yardımı ile ambulansa kaldırıldığı hastaneden sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı tahkikat yaparken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Şenol T. isimli şahıs önceki gün arkadaşları ile bir araya gelerek alkol aldı. Alkolünden etkisi ile merdivenlerden düşen şahıs bir süre daha arkadaşları ile gezdikten sonra Kayabaşı mahallesinde bulunan evine gitti. Burada komşusunun yardımı ile evine çıkan Şenol T.'nin bir gün sonra çektiği acı ve ağrıları dayanılmaz bir hal aldı. Komşusundan yardım isteyen Şenol T. çağrılan 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. “Pencereden düştüm dedi” Hastanede Jandarma ve sağlık ekiplerine Çerçiler mahallesinde babadan kalma eski evde gece yarısı pencereden düştüğünü söyleyen Şenol T.’ın kalçasının kırık ve ciğerlerinde ödem olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Şenol T. ambulansla sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti. Şahın hayatını kaybetmesi üzerine tahkikat başlatan Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın düştüğünü iddia ettiği babadan kalma eski ahşap evde inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de yaptığı inceleme sonucu evde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler şahsın birlikte olduğu arkadaşlarına ulaşarak ifadelerine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda Şenol T. ile birlikte alkol aldıklarını ve birlikte ayrılırken merdivenlerden ayağının tökezlemesi sonucu merdivenlerden düştüğünü beyan ettiler. Daha sonra çağırdıkları ticari taksi ile gezintiye çıktıktan sonra Şenol T.’nin taksi ile evine gittiğini kaydeden 2 arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Önce evin penceresinden düştüğünü iddia eden daha sonra ise merdivenlerden düşerek kalçası kırılan ve ciğerlerinde ödem oluşan Şenol T.’ın kesim ölüm nedeninin ise otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtilirken, şahsın kısa bir süre öncede yüksekten düşerek yaralandığı ortaya çıktı.



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