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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı

Düştüğü taş ezme makinesinde bacağı kopan yaralı, kepçeyle taşındı

Yaralının kepçe ile çıkartılması

Fabrika Hastane Bild Gesi 

-Yaralının makine içinde görüntüsü ve fotosu
-Makine içinde yaralıyı kurtarma çalışması
-Yaralının çıkarılması
-Yaralının hastanede görüntüsü

( AKSARAY )- Kurtarma ekipleri tarafından taş ezme makinesinin havuzundan çıkarılan yaralı personel, kepçeye konularak fabrikadan çıkarıldı AKSARAY

- Aksaray'da inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada taş ezme makinesi havuzuna düşen personelin bir ayağı koptu. Kurtarma ekipleri tarafından makinenin havuzundan çıkarılan yaralı kepçeyle taşınarak fabrikadan çıkarıldı. Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan inşaat malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük taşların kırılması için kullandığı makineye taş yüklediği esnada dengesini kaybeden Durmuş K. (32) makinenin havuzuna düştü. Çırpınarak kendisini kurtarmak isteyen işçinin ayakları makinenin bıçak kısmına takıldı. Ağır yaralanan işçiyi fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurtan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, 112 Acil Yardım ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir bacağı kopan ve diğer bacağı kırılan yaralı sıkıştığı yerden UMKE ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralı personel makinenin bulunduğu bölgeden kepçenin içine konularak fabrikadan çıkarıldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-AH-
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