Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı

Düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye görüntüsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Boğulma Tehlikesi Sağanak Yağış Köpek 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışta içi su dolan inşa halindeki bir asansör çukuruna düşen köpek Edremit İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi’nde bir apartman inşaatının asansör çukuruna düşen ve yağış nedeniyle içi su dolan çukurda boğulma tehlikesi yaşayan köpek vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpek muayenesi yapıldıktan sonra yaşam alanına salıverildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı