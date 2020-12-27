- Düsseldorf’da Covid-19'a karşı aşı merkezi açıldı

--Düsseldorf Aşı Merkezide basın toplantısı



( KÖLN ) KÖLN



- Almanya’nın Düsseldorf kentinde korona virüse karşı toplu aşılama için aşı merkezi açıldı. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) 21 Aralık’ta BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımına onay vermesinin ardından aşılama kampanyası başladı.

Almanya da diğer AB ülkeleri gibi tarihinin en büyük aşı kampanyasına bugün başladı.

BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen aşılar, gezici sağlık ekipleri tarafından huzurevleri ile bakımevlerinde kalanlar ve bu merkezlerde çalışanlara yapılıyor. Daha sonra kendi evlerinde kalan 80 yaş üzeri kişiler aşı merkezlerine çağrılarak aşılama yapılacak. Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti olan Düsseldorf’da aşılama işlemi aşı merkezinde yapılan basın toplantısıyla başladı.

Aşı merkezi olarak kullanılacak futbol sahasında yapılan basın toplantısında konuşan Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Stephan Keller, “Bugün aşılama işlemi gezici ekipler tarafından yapılıyor. Az sayıda aşı elimize ulaştı, biraz daha sabırlı olmalıyız. Yakında elimize daha çok sayıda aşı geçecek ve bu merkezde aşı yapmaya başlayacağız” dedi.

“Aşı, yaşamımızı geri almanın anahtarı” Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 1,3 milyon doz aşı yapmayı planladıklarını dile getirirken, gelecek yıl her hafta 700 bin doz aşının dağıtımını yapmayı planladıklarını aktardı. 2021 yılının Mart ayına kadar 11 ile 13 milyon doz arası aşının yapılacağını açıklayan Spahn, “Bu aşı, pandemiyi yenebilmemiz açısından belirleyici bir anahtar. Yaşamımızı geri almanın anahtarı" dedi.

Yetkililer ise gelecek yılın ortalarına kadar Almanya’da toplu aşılama işleminin sona erebileceğini belirtti.

Birçok şirketle aşı anlaşması yapılmış durumda Sağlık bakanlığının verdiği rakamlara göre Almanya BioNTech-Pfizer ile Moderna şirketinden toplam 136,3 milyon doz aşı alacak. Bunun yanı sıra bir diğer Alman şirketi Curevac’tan da toplam 62 milyon doz aşı alacak olan Almanya, AstraZeneca’dan 56,2 milyon, Johnson & Johnson’dan 37,25 milyon doz aşı alım anlaşması yaptı.



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