Düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan ilk açıklama

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( İSTANBUL )- "Öğrencimiz kalkıştan iki dakika sonra bilinmeyen bir nedenle acil iniş planlıyor" İSTANBUL



- Büyükçekmece’de düşen uçağın enkazında incelemelerde bulunan uçağın kayıtlı olduğu firmanın genel müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz, “Öğrencimiz kalkıştan iki dakika sonra bilinmeyen bir nedenle acil iniş planlıyor. Bu uçak 2 aylık, sıfır fabrika çıkışlı aynı tip uçaktan 5 tanesi şu anda uçuşta bulunuyor. Kazanın pilottan mı yoksa teknik bir sorundan mı olduğuyla ilgili bizim bir şey söyleme şansımız yok” açıklamasını yaptı. Büyükçekmece’de düşen uçağın kayıtlı olduğu firmadan olay sonrasında ilk açıklama geldi. Uçağın düştüğü alanda incelemelerde bulunan uçağın kayıtlı olduğu AYJET firmasının genel müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cingöz açıklamasında, “Kazanın pilottan mı yoksa teknik bir sorundan mı olduğuyla ilgili bizim bir şey söyleme şansımız yok. Bütün şartlar eğitim uçuşu için müsaitti. Yaklaşık 2 ay sonrasında rapor çıkar bunu da paylaşırız. Saat 10.56’da öğrencimiz Hezarfen Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan 2 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle gördüğünüz noktaya zorunlu iniş planlıyor. Öğrencimiz tedavi altında. Tıbbi olarak net bir şey söylemem zor gerekli müdahaleler yapılıyor, vücudunda kırıklar olduğunu biliyoruz. Kazanın oluş nedeniyle ilgili şu anda bir şey söylemek için çok erken. Bunun pilottan mı yoksa teknik bir sorundan mı olduğuyla ilgili bizim bir şey söyleme şansımız yok. Bu uçak 2 aylık, sıfır fabrika çıkışlı aynı tip uçaktan 5 tanesi şu anda uçuşta” diye konuştu.





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