Düşen uçağın enkazı için arama-kurtarma gemisi Foça’ya ulaştı

-- Arşiv



( İZMİR -EK)- TCG Alemdar, uçak enkazını aramak için Foça’da İZMİR



- İzmir’in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazını bulabilmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi bölgeye geldi.İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Dün saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Yarbay Hakan Eryılmaz Ege Üniversitesi Hastanesine, Albay Ahmet Kendir Foça Devlet Hastanesine sevk edildi ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Kaza kırım ekibi çalışmalara devam ederken, bu sabah Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisi enkazın kaldırılması için bölgeye gönderildi. TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisinin uçağın enkazının bulunması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Öte yandan uçağın denizde düştüğü bölgeye girişin yasaklandığı öğrenilirken bölge, şamandıralarla işaretlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede aralıksız devriye görevlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.



loading...