Düşen çantayı almak için takım elbisesiyle suya girdi

-Ekiplerin çalışması

-Suda yüzen çanta

-Takım elbisesi ile suya giren vatandaş

-Detay



( İSTANBUL )- Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı İSTANBUL



- Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak suyla doldu. Sokaktaki araçlar suda mahsur kalırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Takım elbiseli bir kişi, bir kadının suya düşen çantasını almak için yoğun çaba sarf etti. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak sular altında kaldı. Sokakta park halindeki araçlar suya gömülürken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sokakta yürümekte zorlanan vatandaşlar, saçakların altına sığındı. Bu sırada bir kadın su birikintisinin içerisine çantasını düşürdü. Suda sürüklenen çantayı almak için yardımsever bir vatandaş takım elbisesiyle suya girdi. Çantayı alan vatandaş, kadına teslim etti.

