DUŞANBE - Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'a geldi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişinde Tacikistan heyeti tarafından karşılanması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yöresel ekmek ikram edilmesiDUŞANBE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'a geldi. Akar'ı, Tacikistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Abdulhoşim Davron Gulomzoda karşıladı.
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