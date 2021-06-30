Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DUŞANBE - Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'a geldi

DUŞANBE - Milli Savunma Bakanı Akar, Tacikistan'a geldi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişinde Tacikistan heyeti tarafından karşılanması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yöresel ekmek ikram edilmesiDUŞANBE - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'a geldi. Akar'ı, Tacikistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Abdulhoşim Davron Gulomzoda karşıladı.

Avro General 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı