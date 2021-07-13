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Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu

Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu

Apartmandan görüntü

Polis Cenaze Polis Ekipleri 

-Evin önünde bekleyenler
-Cenazenin çıkartılması
-Detaylar
-Fotoğraf

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra evine giden avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Barosuna kayıtlı Gizem Saraçoğlu, sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesinde bulunan evine gitti. Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gizem Saraçoğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Vİ-HFV-
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