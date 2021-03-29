Durumundan şüphelenilen şahıs göçmen kaçakçısı çıktı

-ŞAHSIN ADLİYEYE ÇIKARILIŞI DETAY

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( MANİSA )- Manisa’da jandarma tarafından ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan arandığı tespit edilen şahıs üzerinde tabancayla ele geçirildi MANİSA



- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarmanın günlük devriyesinde durumundan şüphelenilen şahsın yapılan kimlik kontrolünde ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst, çevre ve evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız bir av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Manisa’nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesinde bugün saat 07.45 sıralarında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında durumundan şüphelenilen S.E. (42) isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst aramasında cebinde 9 mm çapında 5 adet tabanca mermisi ele geçirilirken, şahsın yakalandığı çevrede yapılan aramada çalılıkların arasına gizlenmiş 1 adet Magnum marka 12 calibre 2151 seri numaralı, içerisinde 7 adet atıma dolu fişek bulunan ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şahsın evinde yapılan arama sonucunda 1 adet Zoraki marka 2918-T seri numaralı 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 33 adet dolu fişek ile 1 adet Beretta marka S-1221522 seri numaralı 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 23 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanırken, S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. (SC



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