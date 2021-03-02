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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Dursunbey Durabeyler Mahallesi Karantinaya Alındı

- Dursunbey Durabeyler Mahallesi Karantinaya Alındı

karantina altına alınan mahalle girişinde ki bariyerler, mahalle dron görüntüsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karantina 


- Dursunbey'e bağlı Durabeyler mahallesi İlçe hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alındı. Koronavirüs salgının artış eğiliminde olduğu Balıkesir'de karantina kararları alınmaya devam ediyor. 890 nüfusa sahip mahallede artan vakalar sonrası İlçe Hıfzıssıhha kurulu mahalleyi karantina altına alma kararı aldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada; "Dursunbey İlçesine bağlı Durabeyler Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 01.03.2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren karantina altına alındı" denildi. (HD-
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