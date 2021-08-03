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Dursunbey’deki orman yangını kontrol altına alındı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Dursunbey’deki orman yangını kontrol altına alındı

Dursunbey’deki orman yangını kontrol altına alındı

Ormanlık alandan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 


- Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangın Orman İşletme Şefliklerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10-15 dönüm arasında ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Dursunbey’in Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dursunbey Belediyesi, BASKİ ekiplerinin yanı sıra bölgedeki köylülerin müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında 10-15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın çıkan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (ÖK-BD
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