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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Durdurulan minibüsten 23 göçmen çıktı

Durdurulan minibüsten 23 göçmen çıktı

-Düzensiz göçmenlerden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Polis Akalan Polis Ekipleri Trol 


- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan 3 farklı araçta 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince yapılan kontrollerde biri minibüs olmak üzere 3 araç durduruldu. Durdurulan araçların içerisindeki şahısların kimlik kontrolleri yapan polis ekipleri, şahısların düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan 4’ü Afgan 19’u Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 23 düzensiz göçmen, Göç İdaresi’ne teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. (HY-GY
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