Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Durdurulan cipte ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Durdurulan cipte ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Durdurulan cipte ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

detaylar

( BURSA ) BURSA

Ruhsatsız Silah Altın Gözaltı Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydı bulunan aracın İnegöl ilçesine giriş yaptığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler. 16 AON 568 plakalı araç İnegöl'ün Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan araç, ekiplerce önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü Ali B.(27) ile yanında bulunan Sevilay B.(20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler çanta içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiler. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı