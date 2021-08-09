Durdurulan araçta bomba patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

-Etkisiz hale getirilen terörist detay



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Olay yerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. (AKK-Y)

