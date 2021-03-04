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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Durdurulan araçta 7 keklik ele geçirildi

Durdurulan araçta 7 keklik ele geçirildi

Kafes içerisindeki keklikler

( ADIYAMAN )- Avcılardan yakalanan keklikler damızlık olacak ADIYAMAN

Jandarma Akalan Gesi Trol 


- Adıyaman’da jandarma ekipleri Çelikhan ilçesinde 6 adet canlı, 1 adet ölü keklik ele geçirdi. Ele geçirilen keklikler Gaziantep’teki keklik üretim istasyonunda damızlık olarak kullanılacak. Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Köse Uşağı köyünde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontroller neticesinde araçta 3 adet av tüfeği, 6 adet kafes içerisinde keklik, 1 adet ölü keklik ele geçirildi. Kekliklerle birlikte araçta bulunan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yakalanan keklikler kafesleriyle birlikte Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de keklikleri Gaziantep Erike Keklik Üretme İstasyonuna damızlık olarak kullanılması için teslim etti. Kaçak avcılara idari ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.
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