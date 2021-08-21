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Durak çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Durak çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar

Durak çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar

- Yaralı şahsa vatandaşlarca yapılan müdahale

İlk Müdahale Hastane Taksi Durağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Yaralının ambulansa alınması

( MUĞLA )- Sopalarla dövülen durak çalışanı kanlar içinde yerde kaldı MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi tarafından sopalarla darp edilen 1 kişi, kanlar içinde yerde kaldı. Ağır yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille bölgedeki taksi durağının yanına gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, kaldırımda bekleyen durak çalışanı H.A. adlı vatandaşa sopalarla saldırdı. Saldırganlar, H.A.’yı yere düşürüp ellerindeki sopalarla başına vurmaya devam etti. O esnada çevredeki bazı vatandaşlar 2 şahsa engel olmaya çalıştı. 2 şahıs bu kez sopalarla vatandaşların üzerine yürüdü. Onlarca insanın gözü önünde H. A.’yı öldüresiye darp eden 2 şahıs, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahısların uzaklaşmasının ardından vatandaşlar kanlar içerisinde yerde kalan yaralının yardımına koşarak başının çeşitli yerlerindeki kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan yaralı vatandaş Bodrum Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HY-MU-
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