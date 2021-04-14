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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Dur Yolcu’ ile hilalin muhteşem görüntüsü

‘Dur Yolcu’ ile hilalin muhteşem görüntüsü

dur yolcu yazısı ile hilalden genel ve detay görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Askeri Garnizon Akkale Şiir Kitabı 


- Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde, boğazın en hakim noktasında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile ayın hilal şekli muhteşem bir görüntü oluşturdu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayelerinde, Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyü sırtlarında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı Çanakkale Boğazı’na en hakim konuma yapıldı. Havanın kararmasıyla birlikte ‘Dur Yolcu’ yazısı üzerinde beliren hilal, görsel bir şölen oluşturdu. Dur Yolcu’nun hikayesi Çanakkale ile özdeşleşen ‘Dur Yolcu’ yazısı 29 Ekim 1960 tarihinde, yazının sahil tarafındaki Değirmen Burnu Tabyası’ndaki askeri garnizonun komutanı Albay Turan Şekip Pınar tarafından Çanakkaleli Asteğmen Seyran Çebi görevlendirilmiş ve bu yazı Seyran Çebi tarafından yapılmıştır. Burada Şair Necmettin Halil Onan’ın Çakıl Taşları şiir kitabında yer alan ‘Bir Yolcuya’ şiirinin ilk mısrası yer alıyor. (UYC
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