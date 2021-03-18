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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca polisten helallik istedi

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca polisten helallik istedi

Polis ve sürücüden detay

Alkollü Sürücü Akalan Araç Kullanmak Helal Polis Ekipleri 

-sürücünün polise "Hakkınızı helal edin" demesi
-sürücünün hakaret etmesi
-ekip otosunda alkol kontrolü
-araçtan detay
-polis araçlarından detay

( KARABÜK -ÖZEL)- 84 promil alkollü sürücü polisten helallik istedi, gazeteciye hakaret etti KARABÜK

- Karabük’te ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandıktan sonra polis ekiplerinden helallik istedi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşamları saat 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde ışıklarını söndürmüş bir vaziyette ilerleyen 37 PU 553 plakalı Tofaş marka otomobili gören polis ekipleri aracı durdurmak istedi. E.Y isimli sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Salı Pazarının karşısındaki yola aracını park ederek kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde 84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine “Hakkınızı helal edin” dedi.
Kendisini görüntüleyen gazeteciye de hakaretlerde bulunan sürücü, polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan da hakkında cezai işlem yapıldı.
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