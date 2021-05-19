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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, ortalığı savaş alanına çevirdi

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, ortalığı savaş alanına çevirdi

kaza yeri detay

Güvenlik Güçleri Göçmen Kaçakçılığı Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-olaya tanık olanlar
-Olayı anlatmaları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde jandarma ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz istikameti üzerinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen 34 DZZ 632, 34 BPL 542 plakalı 2 minibüs jandarmanın dur ihtarına uymadı ve ekip aracına çarpıp kaçtı. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler arasında ekiplerce kovalamaca yaşandı. Minibüsün uzun süre son sürat ekiplerden kaçması sonucu Kırklareli girişinde diğer kolluk kuvvetlerinin yolu kesmesiyle araç akaryakıt istasyonunda girdi. Akaryakıt istasyonunda araçlara ve duvarlara çarparak durdu. Daha sonra akaryakıt istasyonunun arkasına doğru kaçmaya başladı.
Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olaya anında otomobilini yıkayan Erkan Hızır, minibüsün süratli olduğunu belirterek, “Eşimle birlikte aracımızı yıkarken minibüs süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna girdi ve burada direklere ve aracımıza çarparak durdu. Bizi bile sileme geçti, hatta ayaklarıma dokundu” dedi.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Yağız Karagöz, “Minibüs ekip araçlarından kaçıyordu. Çok süratli bir şekilde istasyona girdi ve önce direklere ve daha sonra oto yıkama alanında bulunan araca çarparak durdu. Çarpmanın ardından arka tarafa doğru kaçtı ama güvenlik güçleri tarafından yakalandı” diye konuştu.
(HÇ-
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