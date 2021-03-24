Dur ihtarına uymayan sürücü polise ateş açtı: 1'i polis, 2 yaralı

-Polis ekiplerinden detay

-Ekiplerin incelemelerinden detay

-Şahsın kaçmaya çalıştığı araçtan detay

-Ambulanstan detay



( GAZİANTEP )- Polisin açılan ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüpheli şahıs ve polis memuru yaralandı GAZİANTEP



- Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan aranan şahıs kendisini kovalayan polislere ateş açtı. Polisinde karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir polis memuruyla şüpheli yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Deniz Mahallesi 84 nolu sokak üzerinde polis durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Bir süre sonra araçtan inerek yayan kaçan şüpheli polislere ateş açtı. Polisinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şüpheli ve polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Gazıantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polise ateş açan şahsın birçok suçtan arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (RY-SD-



loading...