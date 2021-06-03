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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Memuru Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-KAZAYA KARIŞAN POLİS ARACINDAN GÖRÜNTÜLER
-POLİS ARACINA ÇARPAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜLER
-DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpması sonrası polis aracında bulunan 2 polis ve araç sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir, Uçhisar kavşağında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 50 DC 757 plakalı Volkswgen Polo marka otomobil kendisini durdurmak isteyen 50 A 5934 plakalı trafik polisi aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı.Kazada yaralı polis memurlarına ve araç sürücüsüne diğer polis ekipleri ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlar tedavilerinin ardından taburcu olurken otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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