Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı

Gözaltına alınan sürücüden görüntü

Polis Elektrik Direği Polis Ekipleri Dur İhtarı Direksiyon 

-güçlük çıkartan sürücüden görüntü
-kaza yapan otomobilden görüntü
-diğer araçtan görüntü
-olay yerinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü, kavşakta otomobile çarparak takla attı- Gözaltına alınmak istemeyen sürücü güçlük çıkarttı DÜZCE

- Düzce’nin Bahçeşehir Bağlantı yolunda şüpheli hareketlerde bulunan sürücüye polis ekipleri dur ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağında başka bir araca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı. Olay Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ender Y. İdaresindeki 81 AAY 694 plakalı Mazda otomobil, Yahyalar Mahallesi’nde şüpheli hareketleri sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Sürücü ‘dur’ ihtarına uymayıp Yahyalar köprüsünde elektrik direğine çarpmasına rağmen hızla kaçmaya devam etti. Bahçeşehir Bağlantı yolundan Düzce istikametine seyir halinde iken Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında Barış G. İdaresindeki 81 BG 681 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Ender Y., kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı. Polis arabasına güçlükle alınan sürücü Ender Y. Gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeni ile tek şeritten devam eden trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement