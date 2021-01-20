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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

-Dereye uçan araçtan görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Dere Yatağı 

--Otomobil sürücüsünden görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Olay yeri genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil dere yatağına uçtu. Kazayı sürücü ve yolcu konumundaki şahıs yara almadan atlattı. Olay gece saatlerinde, Egekent Mahallesi 8826 Sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 COK 529 plakalı Seat marka otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Can A., ekiplerden kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ile araç arasında yaşanan kovalamacada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Aracın dere yatağına uçmasının ardından polis ekiplerince durum 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine her ihtimale karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, sürücü ve yanında bulunan 20 yaşındaki Buğrahan A., kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, otomobilin Hüseyin Can A’nın ağabeyine ait olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından araç sahibine ceza yazılırken, yolcu konumundaki Buğrahan A’ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı. Araç ise düştüğü dereden çekici vasıtası ile çıkarıldı.
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