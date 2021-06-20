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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaptı

kaza yapan araç

İlk Müdahale Polis Ekipleri Dur İhtarı Kontrol Noktası Kadın Sürücü 

-ambulans hastaneye hareket
-kaza yapan aracın çekiciye alınışı

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaza yaparak yaralandı. 67 NE 291 plakalı kamyonet ile Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan G.U.,Çaydüzü mahallesi mevkinde polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında polislerin dur ihtarına uymadı. Kullandığı kamyonetle kontrol noktasında durmayan ve kaçmaya başlayan sürücünün yakalanması için takip başlatıldı. G.U. polis ekiplerinden kaçmayı sürdürürken Bartın Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak orta refüje çarptı. Yolun karşısına geçen ve kaldırıma çıkarak duran kamyonet sürücüsü G.U. yaralandı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi kaza mahallinde gerçekleşen G.U. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. (BB-
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