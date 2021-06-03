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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı

Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı

Batman itfaiye ekipleri tarafından çaya düşen aracın sudan çıkartılma çalışmalarından görüntü

( BATMAN ) BATMAN

Uyuşturucu Akalan Narkotik Polis Ekipleri Direksiyon 


- Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil Batman Çayına uçtu. Araçta yapılan aramada 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin narkotik ve uyuşturucu uygulamasından kaçan bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç, güney çevre yolundan Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Batman Çayına uçtu. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmanın ardından sudan çıkarılan araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 kilo esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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