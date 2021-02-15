-Ekip aracına bindirilirken

-Karakola getirilirken

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( KIRIKKALE -ÖZEL) "Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler KIRIKKALE



- Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde yaya devriyelerin "dur" ihtarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamanın son saatlerinde devriye gezen bekçi ve polis, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya olarak dolaşan 2 şüpheliyi görünce "dur" ihtarı yaptı. Ceza yememek için kaçmaya çalışan 2 şüpheli kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst araması yapılan B.A. ile A.O., ekip aracıyla Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü. 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında da herhangi bir suç olayına karışmadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanması içinde tutanak tutuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



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