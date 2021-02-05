Dur ihtarın uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi

--Ambulanstan detay

--Ekiplerden detay

--Mahalleliden detay

--Vatandaş röportaj



( SİVAS )- Sivas’ta dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü iki servis aracına çarptı, ortalık savaş alanına dönerken alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi SİVAS



- Sivas’ta dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü iki servis aracına çarptı, ortalık savaş alanına dönerken alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 9 bin 500 lira para cezası kesildi. Edinilen bilgilere göre olay Diriliş Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen A.T.A idaresindeki 50 KC 414 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası sürücü cadde üzerinde park halinde bulunan 58 ABN 224 ve 58 ABE 913 plakalı iki servis aracına çarptı. Otomobil hurdaya döndü Kaçan sürücünün kullandığı otomobil kazada hurdaya dönerken sürücü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan gaz kaçağı nedeniyle Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinden kaçan sürücüye ise sokağa çıkma kısıtlaması ihlali, alkolü ve başkasının aracını kullanması sebebiyle 9 bin 500 lira para cezası kesildi. Tedavisi devam eden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (OE-GF-



loading...