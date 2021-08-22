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'Dur' ihtarı yapılan araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
'Dur' ihtarı yapılan araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

'Dur' ihtarı yapılan araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı

-Yakalanan sürücüden detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Alüminyum Folyo Gözaltı Alüminyum 

--Yakalanan otomobilden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şüpheli olduğu için durdurulmak istenen otomobilden yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) şüpheli olarak düşen 68 FR 360 plakalı otomobil, ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık yarım saat süren kovalamanın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda otomobilin sürücüsü A.Ö. ile yanında bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin üzerinde uyuşturucu madde ve alüminyum folyo bulunurken, şahıslar gerekli işlemlerinin yapılması için gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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