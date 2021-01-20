Dünyayla iletişimi sağlamak için tepeye çıkıyorlar

-muhtar ve köylüler açıklama

-çocukların araçta ders çalışması ve tepeye araçla getirilmesi



( ÇORUM )- Öğrenciler uzaktan eğitime tepede ve araç içerisinde katılıyor- Dereseki köylülerinin ‘2021’ yılında iletişim çilesi ÇORUM



- Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi ve hatların kesik olması köylüleri adeta çileden çıkardı. Köylüler sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyip, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine haber vermekte güçlük çekerken öğrenciler de köyde internet olmadığı için uzaktan eğitim faaliyetlerinden yeterince yararlanamıyor. Vatandaşlar köye yakın tepeye çıkarak siparişlerini ve ihtiyaçlarını cep telefonuyla verirken, çocuklar da aynı tepeden cep telefonuyla uzaktan eğitim almaya çalışıyor. Dereseki sakinleri, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasının yanı sıra telefon hatlarındaki arızanın giderilmesini istiyor. Pandemi nedeniyle köylerinden ayrılamayan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak soruna çözüm bulunmasını talep etti. Köyde kimsenin iletişim kuramadığını dile getiren muhtar Nuri Akça, cep telefonu şebekelerinin çekmediğini, 6 yıldır da ev telefonlarının da kapalı olduğunu söyledi.



Kışın yollar kapandığında yetkililere ulaşamadıklarını dile getiren Akça, telefon sorununa çözüm bulunmasını istedi. Köyde internet ve telefon çekmediği içi çocukların uzaktan eğitim almakta sorun yaşadığını dile getiren Akça, “Yaz mevsiminde iyi oluyordu. Ancak kış geldi. Şartlar ağırlaştı. Çocuklarla geliyoruz arabanın içerisinde birkaç saat ders yapıp daha sonra tekrar dönüyoruz” dedi.





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