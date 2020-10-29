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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Dünyanın üçüncü büyük camisi olan Cezayir Ulu Cami açıldı

- Dünyanın üçüncü büyük camisi olan Cezayir Ulu Cami açıldı

Camiden detay

( CEZAYİR ) CEZAYİR

Kütüphane İslam Cami İnşaatı Konferans Şili 


- Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra dünyanın üçüncü büyük camisi olan Cezayir'deki Cezayir Ulu Cami açıldı. Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra dünyanın üçüncü Afrika’nın en büyük camisi olan Cezayir'deki Cezayir Ulu Cami, yapımının bitmesinden bir buçuk yıl sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunun yıl dönümü vesilesiyle açıldı. Cami, dün kılınan Akşam ve Yatsı namazlarının ardından resmen açıldı. 27.75 hektarlık bir alanda inşa edilen caminin 120 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Cezayir Ulu Camii kompleksi ayrıca bir milyon kitaba sahip bir kütüphane, konferans salonu, İslam sanatı ve tarihi müzesi ile Cezayir tarihi üzerine araştırma yürütecek bir merkez de dahil olmak üzere 12 binadan oluşuyor. Cezayir Maliye Bakanı Eymen Abdurrahman, bir kaç gün önce yaptığı açıklamada Çinli bir şirket tarafından tamamlanan cami inşaatının maliyetinin 898 milyon Euro olduğunu duyurmuştu.
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